لأول مرة "لايف".. نانسي عجرم تغني"قلبي يا محتاس" بحفل الرياض (صوروفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيت المطربة نانسي عجرم، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وغنت "نانسي" بالحفل، أغنية "قلبي يا محتاس" لايف لأول مرة أمام الجمهور خلال تواجدها على خشبة مسرح محمد عبده أرينا.

وتعد أغنية "قلبي يا محتاس" هي احدى أغاني فيلم "مقسوم " المعروض حاليا بالسينمات ويخوض بطولته الفنانة ليلى علوي والفنانة شيرين رضا. والأغنية من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع طارق يحيى.

وقدمت "نانسي" خلال الحفل، باقة من أجمل أغانيها منها "صح صح"، و"معجبة"، و"تيجي ننبسط" و "ياي"،وغيرها.

ومازحت نانسي عجرم، الجمهور السعودي، قائلة: "بدنا نروح السعودية والسعودية تدلعنا، زي بدنا نولع الجو والجو يولعنا".

وأختتمت نانسي، حفلها بالمملكة العربية السعودية بأغنية "سلامات" وسط حالة من الفرحة والسعادة التي ظهرت على وجه الجمهور.