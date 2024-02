اليوم.. نقاش خاص مع صانعات السينما بأسبوع الصورة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تحت عنوان "نساء خلف الصورة السينمائية: مشاهد وحكايات" أقيم اليوم السبت 3 فبراير في تمام الحادية عشرة صباحا بمركز الجيزويت الثقافي في الإسكندرية مناقشة ضمن فعاليات أسبوع الصورة بالإسكندرية بالتعاون مع Her Stories والسفارة الهولندية بمصر بحضور المخرجة ندى رياض وماجي مرجان والمصورة السينمائية هايا خيرت.

وأدارت النقاش المنتجة آية دوارة والتي أشارت أن هذه المناقشة هي النشاط الأول الذي تقوم به Her Story Films عن السيدات في صناعة السينما، وحاورت الصانعات الحضور عن أفلامهم والصورة النمطية للمرأة في الأعمال السينمائية، وما هو المفترض لظهورها، والصورة خلف الكاميرا كيف تكون، وغيرها من التفاصيل.

وعن فكرة Her Story Films تقول آية في بيان صحفي "هي شركة إنتاج ولكن بمفهوم مختلف أسستها الفنانة منى زكي والناشرة ورائدة العمال مي عبدالعظيم والغرض منها إنتاج أفلام تحكي عن المجتمع من وجهة نظر صانعات السينما في المنطقة العربية، وشاركت معهما وقدمنا أول أنشطة للشركة وهي حاضنة للأفلام بالتعاون مع سفارة هولندا بمصر، وتلك الحاضنة تعمل في تطوير وإنتاج عدد من الأفلام القصيرة لمخرجات شابات ومع كاتبات مصريات".

وأضافت "الحاضنة تعمل حاليا على تطوير 20 فيلما قصيرا سينضم إليهم فريق عمل ضخم، وهناك مسابقة للـ 20 فيلم التي ستكمل لمرحلة التطوير لاختيار 3 أفلام قصيرة منها ليتم إنتاجها تحت مظلة Her Stories".