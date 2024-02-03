11 معلومة عن المخرج عمر عبد العزيز أحدث عريس بالوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفل المخرج عمر عبد العزيز، بزفافه مساء أمس الجمعة على سيدة من خارج الوسط الفني تدعى"أماني"، وذلك في جو عائلي بحضور الأهل والأصدقاء المقربين من الوسط الفني وخارجه.

وكان شقيقه المخرج الكبير محمد عبد العزيز والد النجم كريم عبد العزيز شاهدا على زواجه أمام المأذون، وحرص على حضور الزفاف من الوسط الفني الفنانون ميرفت أمين وإلهام شاهين ولبلبة ووفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي والمنتج محمد العدل وآخرين.

وبهذه المناسبة، نستعرض لكم معلومات عن عمر عبد العزيز أحدث عريس بالوسط الفني في السطور التالية:

- من مواليد 27 مايو 1953.

- لديه 71 عاما.

- هو شقيق المخرج محمد عبد العزيز.

- عم النجم كريم عبد العزيز.

- تخرج في المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1976 .

- بدأ حياته المهنية مساعد مخرج لشقيقه المخرج محمد عبد العزيز في أفلام "عالم عيال عيال" عام 1976، و "البعض يذهب للمأذون مرتين" عام 1978.

- أخرج أولى أفلامه "دعوة خاصة جدا" عام 1982.

- اتجه الى الإخراج منذ عام 2002 بمسلسل "بين شطين وميه".

- تولى إخراج فيلم"فرحان ملازم آدم" عام 2005 .

- رصيده الفني يصل لـ 49 عملا فنيا.

- يشغل حاليا منصب رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية.

يذكر أن، آخر أعمال المخرج عمر عبد العزيز كان مسلسل "أهل الهوى" عام 2013.