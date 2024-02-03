حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة أحمد الصعيدى فى الأوبرا.. اليوم

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلاً لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة العازفين جيمس شتراوس دي سيلفا (فلوت)، فيكتوريا كابرالوفا (تشيلو) والباريتون رضا الوكيل وذلك في الثامنة مساء السبت 3 فبراير على المسرح الكبير.

يأتى الحفل تحت عنوان الأسلوب البرازيلى ويتضمن مجموعة من الأعمال الخاصة بالمؤلفين المحليين منها مهرجان الكنائس لـ فرانسيسكو مينيوني ، فانتازيا رومانسية من أوبرا الجاراني دى كارلوس لـ خوليو بريتشيالدي ، فانتازيا للتشيلو والاوركسترا - فانتازيا للفلوت والأوركسترا لـ هيتور فيلا لوبوس ، إفتتاحية سلفاتور روزا لـ أنطونيو كارلوس جوميز ، المسارات لـ ماريسا ريزيندي ، الحلقة السيمفونية لـ أنطونيو فرانسيسكو براجا ، او جاراتوجالا لـ أبرتو نيبوموسينو ، تيكو تيكو لـ خوسيه جوميز دي أبرو ، باتوك من متتابعة سيمفونية لـ أوسكار لورنزو فرنانديز.

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم ، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى ، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين ، هذا الى جانب جولات فنية في ارجاء العالم