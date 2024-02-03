شكرا لقرائتكم خبر عن مازن الغرباوى يلتقى رئيسة جمهورية جورجيا على هامش المهرجان الدولى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال تواجده في جمهورية جورجيا لحضور المهرجان الدولي للمسرح هناك، التقي الفنان مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ بالسيدة سالومي زورابيشفيلي رئيسة الجمهورية وأهداها بعض الهدايا التذكارية من التراث المصري، كما أهداها نسخة من مسرحيته الأخيرة "المدمر" ووقعت له على نسخة أخرى إهداء.

وعبر مازن الغرباوي عن سعادته بهذا اللقاء على هامش المهرجان مع مجموعة من المسرحيين والضيوف المتواجدين في المهرجان، وتحدث معها في لقاء ودي جميل عن الفن وأهميته ودوره وشكرته رئيسة الجمهورية على تواجده كنموذج للشباب المصري.

وقال الغرباوي: أنا فخور جدًا، وسعيد بهذا اللقاء وبهذه اللحظة كفنان مصري التقي برئيسة جمهورية دولة جورجيا، وهي سيدة مثقفة وتقدر الفن والفنانين وظهر هذا خلال حديثها معي، وخاصة فيما يخص العلاقات الوطيدة بين مصر وجورجيا وخاصة العلاقات الثقافية .

جدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي انتهت دورته الثامنة، التي كانت تحمل اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر عباسي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء.



جانب من الحدث



رئيسة جمهورية جورجيا مع الوفود بالمهرجان الدولي



مازن الغرباوي ورئيسة جورجيا