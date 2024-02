شكرا لقرائتكم خبر عن ترشح للأوسكار بسبب مارلين مونرو.. ما لا تعرفه عن دون موراى بعد وفاته عن عمر 94 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى الممثل الأمريكي دون موراى بعدما تخطى الـ 90 من العمر، وشارك في أعمال كثيرة أبرزها مشاركته أمام مارلين مونرو بأحد أفلامها الشهيرة Bus stop وفقًا لما ذكرته الصحف العالمية، وربما لا يعلم الكثيرون أن هذا الدور ترشح بسببه لجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد.

وبجانب هذا العمل يمتلك الراحل قائمة طويلة من الأعمال الهامة، فالممثل المولود عام 1929، شارك بأعمال مثل A Hatful of Rain (1957) ، Shake Hands with the Devil (1959) مع James Cagney ، One Foot in Hell (1960) مع آلان لاد ، The Hoodlum Priest (1961).

كما شارك أيضاً بأفلام مثل Conquest of the Planet of the Apes (1972) ، Deadly Hero .(1975) and Francis Ford Coppola 's Peggy Sue Got Married (1986).