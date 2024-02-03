جمهور حسن الرداد وإيمي سمير غانم سعيد بهذا الخبر

كشف الممثل حسن الرداد إلى أنه يجسّد دور مختلف عن الأدوار التي قدمها من قبل، حيث يلعب شخصية شاب يدعى “عزيز محارب” من طبقة تحت المتوسطة ترك تعليمه واشتغل سائق ميكروباص من أجل مساعدة أسرته على تحمّل اعباء المعيشة.

وأضاف “الرداد” في لقاء ضمن برنامج “سبوت لايت”، كاشفًا بعضًا من شخصيته العمل وقال: “يحصل موقف لعزيز محارب يقلب الأحداث في إطار اجتماعي أكشن. وسعيد بالتعاون مع أحمد زاهر وماجد المصري وناهد السباعي ونيرمين الفقي”. العمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي. سيعرض في رمضان القادم.

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على صعيد آخر، اعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن فعاليات الدورة الـ١٣ والتي ستقام في الفترة الممتدة من ٩ إلى ١٥ شباط/فبراير الجاري، حيث سيكرّم المهرجان عدد من الفنانين وهم: حسن الرداد، ايمي سمير غانم، لطفي لبيب، المخرج خيري بشارة، المنتج جابي خوري، المخرج المغربي حسن بن جلون، والمخرجة البوركينابية آي كيتا يارا.

وقد عبّر جمهور حسن وإيمي عن سعادته باحدث أخبار الثنائي من أعمال فنيّة قادمة وتكريم بعد سنوات من الاعمال المميزة.

نذكر ان حسن الرداد وإيمي سمير غانم قد حضرا حفل توزيع جوائز “جوي أووردز” الشهر الفائت في الرياض.