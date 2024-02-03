بعد إحتلاله الصدارة لوقت طويل..إليكم ما وصلات إليه إيرادات "الحريفة"

ميرنا وليد - بيروت - يحقق الفيلم المصري "الحريفة" نجاحاً كبيراً في السينما، حيث وصلت إيراداته يوم أمس إلى 2 مليون و211 ألفا و624 جنيه، ليصل إجمالي إيراداته إلى 40 مليوناً و754 ألف جنيه.



تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم إلى فريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

فيلم الحريفة من بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد وسليم الترك، مع ظهور خاص للممثلين بيومي فؤاد وشريف الدسوقي.

