بالفيديو- غادة عادل تحتفل بعيد ميلاد ابنتها مريم

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصرية غادة عادل، أمس، بعيد ميلاد ابنتها مريم.

وحضر حفل عيد الميلاد العائلة وعدد من الأصدقاء، منهم الإعلامية إنجي علي، وبطلات مسلسل "حالة خاصة" وئام مجدي ولينا إليهاب.

وشاركت إنجي علي متابعيها مقطع فيديو وثقت فيه أجواء الحفل، وظهرت فيه إلى جانب غادة عادل وابنتها مريم وصديقتهم، وهم يغنون ويرقوصون معاً.

وعلى الصعيد الفني، عرض مؤخراً لغادة غادل مسلسل "حالة خاصة" وحقق نجاحا بارزاً.

والمسلسل من 10 حلقات، وتدور أحداثه حول "نديم" الشاب المصاب بالتوحد، خريج كلية الحقوق، الذي يرغب في العمل في مكتب محامية شهيرة ويسعى لتحقيق حلم والدته.

مسلسل "حالة خاصة" بطولة طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السرّاج، حسن أبو الروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السباعي، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس ، تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.



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