بالفيديو- كرم بورسين يفاجئ شقيقته بعيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - فاجئ الممثل التركي كرم بورسين شقيقته ميلس، بعيد ميلادها، وقرر أن يسافر لها في المكان الذي تقيم فيه للاحتفال معها بهذه المناسبة، كما وجه لها رسالة عبر فيها عن حبه لاكبير الذي يكنه لها.



وشارك كرم بورسين متابعيه، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي، وهو عبارة عن مجموعة صور تجمعه بشقيقته منذ طفولتهما، وقضاء وقت ممتع مع والدتهما، وسفرهما المستمر.

وظهر كرم في بداية الفيديو وهو يوجه رسالة لشقيقته، واختتم الفيديو بوصوله لها حيث تقيم.

وقال كرم في بداية الفيديو: "اليوم عيد ميلاد شقيقتي، لذلك هي تظن أنني لن أذهب إليها، ولكني سأذهب الآن وأفاجئها".

وظهر في الفيديو أيضاً مشاهد وثقت أجزاء من رحلته منذ نزوله من سيارته وصعوده للطائرة حتى وصوله لها.

وكانت ميلسا في انتظار بورسين ما أدى إلى فشل المفاجئة، فاحتفل معها بعيد ميلادها.

واختتم الفيديو كاتباً: "إلى صديقتي الأولى أنا أحبك كثيراً".

وأرفق كرم مقطع الفيديو بتعليق، قال فيه: "صديقتي الأولى وفي بعض الأحيان كنت صديقتي الوحيدة التي لم أستطع أن يكون لي أختاً أفضل منك، أحبك على الرغم من أنني لم أتمكن من مفاجأتك شكراً أمي وأبي".