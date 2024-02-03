ديانا حداد تطرح أغنية جديدة تحت عنوان "كلا الهلا"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، أمس، أغنية جديدة لها تحت عنوان "كل الهلا"، على يوتيوب.



وأغنية "كل الهلا" من كلمات الشاعر مأمون النطاح، وألحان الفنان محمود التركي، وتوزيع ومكس وماسترينج حسام كامل.

وحصدت الأغنية المغناة باللهجة العراقية، أكثر من 120 ألف مشاهدة على يوتيوب، خلال أقل 24 ساعة من طرحها.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الأغنية، وأعربوا عن إعجابهم الكبير بالأغنية الجديدة، ووصفوها بـ "رائعة"، كما أثنوا على آداء ديانا المميز باللهجة العراقية.

ومن كلمات الأغنية: "كل الهلا بالغالي العليه يلوگ.. حسنك سبحانك ربي مفصل من فوك.. من يوم شفتك عاشگ وانت المعشوگ.. وادعي الباري يسكني يمك يا فلان".