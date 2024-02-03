ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلاً غنائياً في الرياض في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأشعلت نانسي أجواء الحفل بعدد من الأغاني التي قدمتها ورددها معها الحضور، ومنها "صح صح"، و"معجبة"، "تيجي ننبسط"، و"ياي".

كما غنت نانسي أغنيتها الجديدة "قلبي يا محتاس" على المسرح لأول مرة، وهي إحدى أغاني فيلم "مقسوم".

ومازحت نانسي الحضور خلال الحفل، وأطلقت شعار مشابه لكلمات أغنيتها "بدنا نولع الجو والجو يولعنا، وقالت "بدنا نروح السعودية والسعودية تدلعنا".

وتفاعل عدد كبير من الحضور مع هذه الشعار بالهتاف والتصفيق.

وختمت نانسي الحفل بأغنيتها الشهير "سلامات".



كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تمازح الحضور في حفلها في الرياض: "بدنا نروح السعودية والسعودية تدلعنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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