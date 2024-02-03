وفاة ممثل عالمي شهير "بسلام أثناء نومه"

ميرنا وليد - بيروت - رحل عن عالمنا الممثل الأميركي كارل ويذرز عن عمر يناهز 76 عاما.

ونعت عائلة ويذرز الممثل الأميريكي، وقالت إنه توفيبسلام في أثناء نومه. وأضافت العائلة "يغمرنا حزن عميق ونحن نعلن وفاة كارل ويذرز".

وجاء في رسالة النعي: "كان كارل رجلاً استثنائياً عاش حياة غير عادية، من خلال مساهماته في السينما والتلفزيون والفن والرياضة، ترك بصمة لا تمحى، وقد حظي بالتقدير في كافة أنحاء العالم وستبقى ذكراه عبر الأجيال، لقد كان أخاً وأباً وجداً وشريكاً وصديقاً".

يذكر أن كارل اشتهر بدور "Apollo Creed" في سلسلة "روكي"، بالإضافة إلى دوره في الفيلم الكوميدي "Happy Gilmore" لآدم ساندلر.

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