بالفيديو - وليد توفيق يحيي الذكرى التاسعة والأربعين لوفاة أم كلثوم

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني وليد توفيق فيديو عبر حسابه، وهو يغني أغنية ألف ليلة وليلة للفنانة المصرية الراحلة أم كلثوم وذلك إحياءً للذكرى التاسعة والأربعين لوفاتها.

وعلق وليد توفيق على الفيديو ، كاتباً: “في الذكرى التاسعة والأربعين لرحيل السيدة أم كلثوم حبيت أشارك أغنية ألف ليلة وليلة والحب كله بصوتي .. من أكتر الأغنيات اللي بحبها لكوكب الشرق من ألحان الموسيقار الراحل بليغ حمدي”.

وتم تكريم الفنان وليد توفيق مؤخرا من نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، تقديرا لمشواره الفني الكبير، وأكد وليد توفيق خلال تكريمه من نقابة الموسيقيين، أن التكريم المصري له مكانة خاصة عنده.

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