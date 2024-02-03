البرومو الأول لفيلم الرعب "Longlegs" لـ نيكولاس كيج .. هل يعتزل التمثيل من بعده ؟ - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الشركة المنتجة لفيلم Longlegs، البرومو الرسمي الأول للفيلم وهو من بطولة النجم العالمي نيكولاس كيج، ومايكا مونرو، وأليسيا ويت، والمقرر طرحه منتصف العام الحالي قي قاعات السينما.



وكان نيكولاس كيج قد صرح منذ أسابيع قليلة، إنه يخطط للتقاعد من التمثيل في الأفلام، ويتبقى له "ربما ثلاثة أو أربعة أفلام أخرى" قبل أن يحول اهتمامه إلى التليفزيون، في مقابلة مع أحد المواقع العالمية، حيث أكد كيدج: “أشعر أنني في هذه المرحلة بعد 45 عامًا من التمثيل في أكثر من 100 فيلم، أشعر أنني قلت إلى حد كبير قدمت ما يجب تقديمه في السينما".

وأضاف كيج: "أعتقد أنني يمكننى أن أقدم ثلاثة أو أربعة أفلام أخرى قبل أن أتمكن من الوصول إلى النهاية السينمائية التي اريدها، ثم آمل أن أغير التنسيق وأنتقل إلى التلفزيون".

وأضاف كيج قائلاً:" أصبحت مهتم بـ منصات البث المباشر، ومعجب بشكل خاص بالمسلسل التلفزيوني الشهير Breaking Bad، حيث شاهدت أشياء يمكن القيام بها الآن مع الشخصيات والوقت الممنوح لهم للتعبير عن أنفسهم في التليفزيون، ولا يمكن تقديمها في السينما، حيث شاهدت الممثل العالمى برايان كرانستون يحدق في حقيبة لمدة ساعة في إحدى حلقات مسلسل Breaking Bad، وتعمقت في التفكير أننا ليس لدينا الوقت للقيام بذلك في فيلم روائي طويل، لذلك ربما يكون التلفزيون هو الخطوة التالية الأفضل بالنسبة لي".