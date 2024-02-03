بالفيديو- ريتا حايك تستعرض رشاقتها و قدرتها البدنية أثناء ممارسة الرياضة في الجيم

ميرنا وليد - بيروت - إستعرضت الممثلة اللبنانية ريتا حايك قوتها البدنية و رشاقتها و لياقتها من خلال فيديو شاركته عبر حسابها الخاص مع الجمهور، و تألقت بلوك رياضي باللون الزهري، و ظهرت في فمها قطعة من العلكة، و علقت ساخرةً: "أهمّ تمرين كان العلكة.

و شكراً".

وكانت شاركت ريتا حايك في فيلم فرنسي تحت عنوان Les Barbares من إخراج الممثلة والمخرجة الفرنسية جولي دلبي. الفيلم الذي يجمع نخبة كبيرة من الممثلين الفرنسيين الشباب، تدور أحداثه في قلب قرية فرنسية في مقاطعة بريتاني، حيث قررت البلدية الترحيب بعائلة من اللاجئين الأوكرانيين، إلا أن اللاجئين الذين وصلوا ليسوا أوكرانيين، بل سوريون ...

ونشرت ريتا حايك صوراً من كواليس العمل، وعلقت: "انتهينا للتو من تصوير “Les Barbares” ، جولي دلبي كنت مصدر إلهام لنا جميعًا في المجموعة!".

