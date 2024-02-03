غادة عبدالرازق تتعاقد على مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" تأليف محمد رجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد النجمة غادة عبدالرازق للمشاركة في بطولة مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، إذ تعاقدت مؤخرا مع المنتج أمير شوقي سالم على العمل الذي يكتبه السيناريست محمد رجاء.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ولم يتم حتى الآن الاستقرار على مخرجه، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.

جدير بالذكر أن السيناريست محمد رجاء طُرح له مؤخرًا فيلم رحلة 404 بطولة النجمة منى زكي، وبمشاركة عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، بينهم: محمد فراج، خالد الصاوي، محمد ممدوح، عارفة عبدالرسول، شيرين رضا، إخراج هاني خليفة.

وكان أخر أعمال محمد رجاء التليفزيونية مسلسل "الليلة واللي فيها" مع المخرج هاني خليفة والنجمة زينة.

وعلى صعيد آخر، تواصل النجمة غادة عبدالرازق حاليا تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "صيد العقارب" مع المخرج أحمد حسن ميسو والسيناريست باهر دويدار .

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