هيثم سعيد يطرح أحدث أغانيه في 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرح الفنان هيثم سعيد أحدث أغانيه في 2024 وتحمل عنوان "سكاكينو"، على موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصة ساوند كلاود.

أغنية "سكاكينو" من كلمات عليم وألحان يوحنا فيكتور وتوزيع هشام البنا وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، وجاءت باللهجة المصرية، في قالب غنائي إيقاعي - سريع على مستوى اللحن والتوزيع الموسيقي.

وقام هيثم بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في لبنان مع المخرج اللبناني فادي حداد.

وتُعد أغنية "سكاكينو" أولى أغاني هيثم سعيد في 2024، وكانت أغنية "بعلنها" أخر أغانيه في 2023.

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