بعد تصدره التريند.. مواعيد عرض مسلسل "حدوتة منسية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حقق مسلسل "حدوتة منسية" للفنانة سوسن بدر نجاحا كبيرا، منذ انطلاق أولى حلقاته الأسبوع الماضي، على شبكة قنوات سي بي سي.

ويعرض المسلسل على شاشة cbc من السبت إلى الأربعاء، كما تعرض حلقات المسلسل على قناة cbc دراما، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة واتش آت الرقمية.

جاءت مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية على قناة CBC الحلقة الـ 6 كما يلي:

العرض الأول في تمام الساعة الثامنة مساء.

الإعادة الأولى في تمام الساعة الثالثة صباحا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

مسلسل "حدوتة منسية" يشارك فى بطولة أمام النجمة القديرة سوسن بدر، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم عبير صبري، أحمد صيام، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، هبة عبدالغني، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفى منصور، علاء قوقه، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد محيى الدين.

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