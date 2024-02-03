نفاد تذاكر حفل مدحت صالح في دار الأوبرا المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نفدت تذاكر حفل الفنان مدحت صالح، المقرر إقامته يوم الخميس الموافق 15 فبراير الجاري، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بمناسبة عيد الحب، بمشاركة الأوركسترا الموسيقية بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم، وقيادة المايسترو أحمد عامر.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساءًا، ويشدو مدحت لجمهوره بباقة متنوعة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة، منها: "ولا تسوى دموع، حبك خطر، بنت القلب، جاي علي نفسك، باكتب اسمك، لما قالك بحبك، وهما الحبايب، وزي ما أنت عايز، وعليك احساس، وحياة قلبي، واحشنا بجد، مجنونة بيا، والعين وخداني، حمايا العزيز، واحد طيب".

يذكر أن يعُرض للفنان مدحت صالح حاليًا مسلسل "وبينا ميعاد2" الذي حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق أولى حلقاته، وهو بطولة الفنان صبري فواز د، والفنانة شيرين رضا، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

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