شكرا لقرائتكم خبر عن العوضى يلتقط الصور مع الجمهور بالمعز فى كواليس تصوير مسلسله "حق عرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التف الجمهور حول النجم أحمد العوضى، أثناء تصوير مشاهد من مسلسله الجديد "حق عرب" بشارع المعز، وخرج العوضى بعد التصوير لالتقاط الصور مع كل محبيه ومعجبيه الذين ظلوا يهتفون له بنحبك يا عوضى.

مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

مسلسل "حق عرب" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد العوضى فى دراما رمضان، بعدما قدم فى رمضان الماضى مسلسل "ضرب نار" مع زوجته ياسمين عبد العزيز، من تأليف تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى.

يذكر أن المخرج إسماعيل فاروق قدم آخر أعماله في الدراما، مسلسل "مشوار الونش" من 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى، وتم عرضه فى شهر ديسمبر الماضى، وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر، جيهان خيرى، محمد المغربى.