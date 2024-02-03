شكرا لقرائتكم خبر عن ملامح "Heeramandi: The Diamond Bazaar" الأولى بعد 14 عاما على القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المنصة الأمريكية نتفليكس، عن الملامح الأولى لعملها الدرامي الجديد "Heeramandi: The Diamond Bazaar"، المقرر عرضه العام الجاري، وهو من تأليف مصمم الأزياء الشهير في بوليوود سانجاي ليلا بهنسالي.

ووصفت المنصة الأمريكية مسلسلها الجديد، بأنه ملحمة عن الحب والقوة والانتقام والحرية، ويعد نتاج عمل للمؤلف استمر في كتابته لأكثر من 14 عامًا، ليظهر بكل التفاصيل الدقيقة التي تتضمنها الحبكة الدرامية، ويشارك في البطولة كل من مانيشا كويرالا، وسوناكشي سينها، وأديتي راو حيدري، وشارمين سيغال، وريتشا تشادا، وسانجيدا شيج.

تدور أحداث مسلسل Heeramandi: The Diamond Bazaar"، في خضم صراعات متعددة على السلطة في هيراماندي، لاهور وبشكل أعم في الهند غير المقسمة قبل الاستقلال، حيث ظهرت حركات الحرية المناهضة للاستعمار.