بالفيديو - سيلفستر ستالون ينعي نجم فيلم Rocky كارل ويذرز الراحل بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل والرياضي كارل ويذرز يوم أمس الجمعة عن عمر يناهز 76 عاماً، ونعاه زميله النجم سيلفستر ستالون بكلمات مؤثرة

وقال ستالون في فيديو نشره : "عندما دخل تلك الغرفة ورأيته للمرة الأولى، رأيت عظمة، لكنني لم أدرك مدى عظمتها".

"لم أتمكن أبدًا من تحقيق ما فعلناه مع روكي بدونه. لقد كان رائعًا للغاية. صوته، حجمه، قوته، قدرته الرياضية، ولكن الأهم من ذلك هو قلبه وروحه." ، "أبولو، استمر في الضرب."

لعب ويذرز دور أبولو كريد في أول أربعة أفلام من فيلم روكي، وشكل صداقة وثيقة مع ستالون على مر السنين. بعد وفاة ويذرز، وقف ستالون العاطفي أمام لوحة لكريد وروكي بالبوا وتحدث عما يعنيه ويذرز بالنسبة له.

عمل ويذرز وستالون معًا في فيلم Rocky الأول، الذي صدر عام 1976. وقد حظي الثنائي بشعبية كبيرة، وعمل الاثنان جنبًا إلى جنب في فيلم Rocky IV، الذي صدر بعد ما يقرب من عقد من الزمن على الفيلم الأول في عام 1985.

لم يكن ستالون نجم الحركة الرئيسي الوحيد الذي عمل معه ويذرز في مسيرته التمثيلية الغزيرة. شارك في البطولة إلى جانب أرنولد شوارزنيجر في فيلم Predator، وعمل مع تشارلز برونسون في فيلم Death Hunt. حصل Weathers أيضًا على أعلى الفواتير في أفلام الحركة الخاصة به، مثل Action Jackson وHurricane Smith.