شاريهان بأحدث إطلالة لها من المتحف الوطني الكبير في مصر

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ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية شريهان مجموعة من الصور عبر حسابها تعرض فيها زيارتها للمتحف الكبير في مصر
وعلقت شاريهان كاتبة : "أمسية لا تنسى في المتحف المصري الكبير مع عزيزتي مي، التي قدمت لي معاينة خاصة للمعرض الفني الذي يستضيفه المتحف هذا الأسبوع.
لقد غادرت المتحف مع انطباعات لا تُنسى عن الفنانين الموهوبين حقًا، بالإضافة إلى الفريق المذهل الذي يقف وراء المشروع الاستثنائي الموجود في المتحف المصري الكبير أتمنى لهم كل التوفيق في العالم".
واعتبرت شريهان في منشورها إنها أمضت أمسية لا تنسى في المتحف المصري الكبير، وغادرت بانطباعات لا يمكن أن تُنسى عن الفنانين الموهوبين.
ووجّهت شريهان الشكر لكل الفريق القائم على هذا الصرح الكبير.
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