عارضة أزياء هندية تثير الضجة بخبر وفاتها الزائف .. والسبب : التوعية بسرطان عنق الرحم

ميرنا وليد - بيروت - أثارت عارضة الأزياء الهندية بونام باندي موجة من الإنتقادات اليوم، بعد أن اعترفت بأنها لفّقت خبر وفاتها على مواقع التواصل الإجتماعي في إطار حملة تهدف إلى زيادة الوعي بسرطان عنق الرحم.



وكتبت الصفحات الخاصة بها أنها توفيت بعدما حاربت المرض بشجاعة.

ونشرت وسائل إعلام محلية خبر وفاة العارضة البالغة 32 عاما، كما جرى تحديث صفحتها على موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية إثر خبر وفاتها الكاذب، فيما كتب نجوم في بوليوود رسائل تنعيها .

ولكن بعد ذلك إعترفت بونام باندي لاحقاً لمتابعيها في مقطع فيديو تقول فيه أن وفاتها كانت مجرد خدعة.

وكتبت : "نعم، لقد لفّقت خبر وفاتي، أعلم أنني ذهبت بعيداً في ذلك. ولكن فجأة أصبحنا نتحدث جميعاً عن سرطان عنق الرحم، أليس كذلك؟".

وأَضافت "أنا فخورة بما تمكّن إعلان وفاتي من تحقيقه".

وإنتقدها المتابعون، متهمينها أنها تسعى إلى لفت الانتباه إلى نفسها بأي ثمن.