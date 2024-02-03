"البابطين" تعقد منتداها العالمي الثالث لثقافة السلام العادل 19 فبراير بالقاهرة



ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور نخبة من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء البرلمانات والوزراء، ومشاركة عدد كبير من السياسيين والمفكرين والمثقفين والإعلاميين من مختلف دول العالم، تعقد مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية منتداها العالمي الثالث للثقافة والسلام العادل تحت عنوان "السلام العادل من أجل التنمية"، خلال الفترة من 20 وحتى 22 فبراير الجاري في العاصمة المصرية القاهرة.



ويتضمن المنتدى خمس جلسات، حيث تعقد الجلسة الأولى تحت عنوان "السلام والتنمية السياسية" ويتحدث فيها السير طوني بالدوي من انجلترا والكاتب والمفكر الكويتي الدكتور محمد الرميحي حول "كفاءة الإدارة الحكومية والتنمية"، بينما يتحدث الدكتور أربين سي سي من ألبانيا والدكتور معتز سلامة من مصر عن "المشاركة الشعبية والتنمية".



وفي الجلسة الثانية التي تعقد تحت عنوان "السلام والتنمية المؤسسية" يتحدث الفرنسي جان كريستوف ياس والدكتورة نهلة محمود أحمد من مصر عن "بناء المؤسسات ودورها في ترسيخ التنمية"، بينما يتحدث السفير البريطاني جيمس وات والدكتور منى المالكي من السعودية عن "تفعيل دور المؤسسات غير الحكومية في التنمية".

وتحت يافطة "السلام والتنمية الاجتماعية، يتحدث في جلسة المنتدى الثالثة الدكتورة جيلدا هوزا من ألبانيا والدكتورة نيفين مسعد من مصر عن "تأمين الادماج والمشاركة للمرأة والشباب"، بينما يتحدث كلا من الدكتور جوردون ساموث من مالطا والدكتور أنس بوهلال من فنلندا عن "توجيه برامج التنمية - الصحة والتعليم والعمران".

أما الجلسة الرابعة والتي تعقد تحت عنوان "السلام والتنمية الثقافية" فيتحدث فيها الدكتور كارستين شويرب من مالطا وزهير توفيق من الأردن حول "جدلية التراث والتحديث"، بينما يتحدث الدكتور خوان بيدرو من أسبانيا وعبدالإله بلقزيز من المغرب عن "إشكالية مفهوم الدولة الوطنية".

وفي جلسة المنتدى الخامسة والأخيرة والتي تعقد تحت عنوان "السلام والتنمية الإقتصادية"، يتحدث الدكتور جوليوس سين من إنجلترا وعامر التميمي من الكويت عن "اقتصاد السوق الحر"، بينما يتحدث الدكتور أناستاس أنجيلي من ألبانيا ومواطنته الدكتورة نيفيلا راما عن "اقتصاد السوق الاشتراكية".

ويُتوقع أن يشهد المنتدى الذي كان مقررا عقده خلال الفترة من 27 يناير الماضي وحتى نهاية الشهر، قبل أن يتم تأجيله بعد اكتمال الاستعدادات وتوزيع الدعوات إلى 19 الجاري، جلسات حوارية على مستوى القادة وجلسات بحثية على مستوى الأكاديميين في إطار المحور الرئيس للمنتدى حول قضية التنمية والسلام العادل، ومن خلال عدد من المقررات التي أعدتها المؤسسة في هذا الشأن، بالتعاون مع متخصصين في هذا المجال، وهو المشروع الذي تقدمت به المؤسسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق وحظي بموافقتها.

وكانت المؤسسة عقدت المنتدى العالمي الأول لثقافة السلام بمحكمة العدل الدولية في العاصمة الهولندية لاهاي في يونيو 2019 حول موضوع تعليم السلام لحماية التراث الثقافي، كما عقدت المنتدى العالمي الثاني لثقافة السلام العادل بمدينة فاليتا عاصمة مالطا برعاية رئيس مالطا جورج فيلا في مارس 2022 حول موضوع القيادة من أجل السلام العادل، فيما تحتضن القاهرة النسخة الثالثة من المنتدى.