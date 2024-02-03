غادة عبدالرازق وعصام عمر في نص الشارع اسمه محمد.. خارج السباق الرمضاني

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقدت الفنانة غادة عبد الرازق، على بطولة مسلسل نص الشعب اسمه محمد، والمقرر أن يعرض خارج الماراثون الرمضاني 2024 .

ويشارك غادة عبد الرازق، بطولة مسلسل نص الشعب اسمه محمد، الفنان الشاب عصام عمر، وتدور أحداث العمل في إطار 15 حلقة، وهو تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

وتشارك غادة، في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل صيد العقارب، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي وسيمون وأحمد الشامي ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

آخر أعمال غادة عبد الرازق

وكانت غادة عبد الرازق قد نافست في موسم رمضان الماضي 2023، بمسلسل "تلت التلاتة"، وقدمت فيها 3 شخصيات توأم (فريدة، فريال، فرح)، ويدور أحداث المسلسل في إطار درامي، يتناول العمل قصة ثلاث أخوات توأم تعمل كل منهن في مهنة مختلفة، وتدور بينهن العديد من الأحداث المثيرة.

وشاركها البطولة مي سليم، ومحمد القس، وليلى زاهر، وأحمد مجدي، والراحل مصطفى درويش، نجوى فؤاد، تامر فرج، إخراج حسن صالح، وتأليف هبة الحسيني.



وحققت غادة عبد الرازق نسبة مشاهدة عالية لمسلسلاتها السابقة، أبرزها: "ضد مجهول"، "الخانكة"، "أرض جو"، "الكابوس"، "مع سبق الإصرار"، و"زهرة وأزواجها الخمسة".