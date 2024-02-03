فيديو.. عمرو أديب يعلق على مقترح رئيس حزب بإجبار المصريين في الخارج تحويل نسبة من رواتبهم دولارات لوطنهم

في تعليقه على مقترح المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب الوفد، عبدالسند يمامة، بإلزام المصريين في الخارج بتحويل 20% من رواتبهم بالدولار إلى بلادهم للمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية، أعرب الإعلامي عمرو أديب عن سخريته.

وفي حلقة برنامجه الشهير “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”، أشار أديب إلى أنه أعجب بهذا المقترح بشكل كبير، مقترحًا بطريقة ساخرة أن يُجبر المصريين في الخارج على التبرع بأعضاء جسدهم، مثل الكلى وجُزء من الكبد، وحتى بعد وفاتهم، يتم استخدام عيونهم ووضعها في بنك العيون.

وأضاف أديب بسخرية أن حظ مصر سيء لعدم انتخاب يمامة رئيسًا للبلاد، مشيدًا في الوقت ذاته بأن يمامة قدم حلاً للأزمة الاقتصادية، ولكنه فقد بالانتخابات بفارق ضئيل. واختتم أديب تعليقه بالقول: “أعتبر هذا المقترح رائعًا. يكفي أن يتبرع كل شخص وهو في طريقه لمصر بعض كمية الدم، وأتمنى أن يكتبوا تعهدًا بأنهم سيتبرعون بكامل أموالهم للدولة عند عودتهم لأن ذلك حق مصر عليهم”.

يُذكر أن هذه التعليقات تأتي في إطار السخرية المعتادة التي يمارسها عمرو أديب في برنامجه، وتعكس وجهة نظره الساخرة تجاه المقترحات السياسية والاقتصادية.