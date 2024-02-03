"ربنا يصبر قلبك".. غادة عادل تنعى والدة تارا عماد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة غادة عادل، الفنانة تارا عماد في وفاة والدتها، التي رحلت اليوم السبت 3 فبراير الجاري.

وكتبت غادة عادل، تعليق، عبر صفحة الفنانة تارا عماد، :"البقاء لله حبيبتي، ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعلها من أهل الجنة ويصبر قلبك".

وأعلنت الفنانة تارا عماد خبر وفاة والدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت تارا في المنشور :" إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزنون.. بسم الله الرحمن الرحيم “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

وأضافت تارا عماد:" انتقلت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة.. على أن تكون صلاة الجنازة الأحد بعد صلاة الظهر بجامع الشرطة في الشيخ زايد.. اللهم اغفر لها وارحمها وقبتها عند السؤال ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".



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