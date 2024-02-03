درة وبسنت شوقي وشادي شامل.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة والدة تارا عماد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في وفاة والدة الفنانة تارا عماد، التي رحلت اليوم السبت 3 فبراير الجاري.

وأعلنت الفنانة تارا عماد خبر وفاة والدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت تارا في المنشور :" إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزنون.. بسم الله الرحمن الرحيم “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

وأضافت تارا عماد:" انتقلت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة.. على أن تكون صلاة الجنازة الأحد بعد صلاة الظهر بجامع الشرطة في الشيخ زايد.. اللهم اغفر لها وارحمها وقبتها عند السؤال ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

وانهالت تعليقات الجمهور على خبر وفاة والدة تارا عماد وجاءت كالتالي: كتبت هنا الزاهد:"البقاء لله يا حبيبتي وربنا يرحمها ويصبر قلبك".

وعلق كريم محمود عبد العزيز:"البقاء لله".

وكتب الفنان شادي شامل :"البقاء لله وحده شدي حيلك".

وعلق الفنان محمد يسري:"إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته، ويصبر قلبك ياتارا".

كما كتبت بسنت شوقي:"يا حبيبتي ربنا يرحمها ويصبرك يارب".

وعلقت درة:"البقاء لله يا حبيبتي، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة".

ومن ناحية أخرى أخر أعمال تارا عماد مسلسلات :الصندوق، العودة"، كما شاركت في فيلم "أخي فوق الشجرة".

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