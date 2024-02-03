بالصور| رمضان 2024.. آسر ياسين وعائشة بن أحمد مع المخرج هاني خليفة بكواليس "بدون سابق إنذار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل الفنان آسر ياسين تصوير دوره في مسلسله الجديد بدون سابق إنذار والذي من المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٤.

وتجمعه المشاهد التي يقوم بتصويرها حاليا بالفنانة عائشة بن أحمد والفنان أحمد عزت، تحت إشراف المخرج هاني خليفة.

المسلسل كان يحمل اسما مبدئيا هو الساعة خمسة وتم تغييره ليصبح بدون سابق إنذار.

جدير بالذكر أن آسر ياسين يُعرض له حاليا في دور العرض السينمائي فيلم شماريخ إخراج عمرو سلامة، كما يُعرض للمخرج هاني خليفة فيلم رحلة ٤٠٤ بطولة منى زكي، إلى جانب فيلمه مقسوم الذي يشارك فيه كضيف شرف وهو من إخراج كوثر يونس، بطولة ليلى علوي، شيرين رضا وسماء إبراهيم.