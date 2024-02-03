شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المعلومات عن والدة تارا عماد.. من أصول أوروبية ومولودة فى البلقان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت منذ قليل والدة الفنانة تارا عماد، حيث أعلنت الفنانة عن وفاة والدتها عبر خاصية الاستورى، وأكدت أن صلاة الجنازة غدًا الأحد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن والدة تارا عماد، التي تعود أصولها إلى مدينة مونتينجرو وهى إحدى دول البلقان الأوروبية.

وكشفت تارا عماد في لقاء سابق ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى قائلة:

أنها ليست مصرية 100% حيث إن نصفها مصري والنصف الآخر من مونتينجرو المعروفة في مصر باسم “الجبل الأسود”، متابعة أنها والدتها من مونتينجرو، وهى بلدة صغيرة فى منطقة البلقان.

وأكدت أنها زارتها أول مرة وهى فى الرابعة من عمرها، مشيرة إلى أنها انبهرت بالجبال والخضرة هناك، ومن وقتها تعودت على زيارتها برفقة والدتها مرتان كل عام.

يشار إلى أن أخر أعمال تارا عماد مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفوت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.