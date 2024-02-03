شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يستضيف "عائلة ونيس" ومؤتمر صحفى عقب العرض بحضور الفنانة نورهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفنان الكبير محمد صبحي العرض المسرحي "عائلة ونيس" يوم السبت 10 فبراير بمسرحه بمدينة سنبل الساعة الخامسة والنصف مساء، ويعقب العرض مؤتمر صحفي بحضوره وحضور الفنانة نورهان، وأبطال المسرحية من الطلبة والطالبات الذي قرروا تقديم المسرحية التي تستند للنص الأصلي لمسرحية "عائلة ونيس" التي كتبها وأخرجها وقام ببطولتها الفنان والنجم الكبير محمد صبحي.

وأكدت الفنانة نورهان المشرفة علي المشروع أن الاستعدادات المكثفة للعرض وتدريبات الطلبة تمت بمباركة الفنان محمد صبحي نفسه بعد أن شاهد العرض منذ فترة، وقرر استضافته في مسرحه بمدينة سنبل.

جدير بالذكر أن مسرحية " عائلة ونيس " قدمت لأول مرة يوم 25 يونيو عام 1997، بمسرح قصر النيل، وشارك في بطولتها سعاد نصر وجميل راتب وشعبان حسين ونادية عزت وعبير فاروقوهدي هاني وفادي خفاجة وريم أحمد ومحمود خليل وعبد الله مشرف .