شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من مسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صناع مسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة النجم آسر ياسين عن صور من كواليس المسلسل، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج هانى خليفة، حيث جمعت الصور كلا من آسر ياسين وعائشة بن أحمد والمخرج هانى خليفة من كواليس المسلسل المكون من 15 حلقة.

مسلسل "بدون سابق انذار" بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee، ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل.



فريق عمل بدون سابق انذار

يذكر أن آسر ياسين فى رمضان الماضى مسلسل "الكتيبة 101" الذى تقاسم بطولته مع عمرو يوسف، وشارك فى العمل خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

وقدمت عائشة بن أحمد مؤخراً بطولة حكاية "روحي فيك" عن كتاب 55 مشكلة حب، وشارك في بطولتها محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى وإنتاج أحمد عبد العاطى، وتدور أحداثها في إطار رعب ملىء بالتشويق.



آسر يا سين خلال كواليس مسلسله الجديد



آسر ياسين والمخرج هانى خليفة



آسر ياسين