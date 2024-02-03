شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة شرسة على قيادة كتابة مسلسل Harry Potter المنتظر.. اعرف المتنافسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب مسلسل الإثارة والفنتازيا المنتظر Harry Potter من اختيار قائد صفوف الكتابة والتأليف للحبكة الدرامية المنتظرة والمشتقة من السلسلة الأشهر انتشاراً عبر أفلامها داخل عالم هوجورتس المخيف.

ووفقاً لتقرير حصري نشرته صحيفة Deadline، فإن القائمة النهائية بين الكتاب الذين يتنافسون على قيادة عملية الكتابة أصبحت مختصرة للغاية، وضمت كلا من مارثا هيلير، وكاثلين جوردان، وتوم موران ومايكل ليسلي، ويضاف عليهم فرانشيسكا جاردينر، صاحبة المواسم الأخيرة من سلسلة Succession التي تعرض عبر منصة HBO.

عالم الكتابة الشهيرة جي كي رولينج السحري، الذي ضم سبعة كتب حققوا مبيعات هي الأكثر مبيعًا بـ600 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، يمتد إلى العمل الروائي العالمي هاري بوتر، الذي بلغ إجماليه 7.7 مليار دولار، بالإضافة إلى أفلام Fantastic Beasts التي تبلغ إجماليها 1.8 مليار دولار.

وسبق أن كشفت عدة تقارير أجنبية عن تعاون النجم العالمي دانيال رادكليف بطل سلسلة الأفلام الشهيرة Harry Potter، مع ممثله المشلول ليروي قصة الحادث الأليم أثناء تصوير فيلم Deathly Hallows.