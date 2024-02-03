نانسي عجرم بإطلالة رائعة باللون الأسود.. والجمهور يتفاعل مع أناقتها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة نانسي عجرم مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي، وظهرت نانسي عجرم بإطلالة جريئة، مرتدية جمبسوت باللون الاسود، ملفوفاً حول الرقبة بطريقة مميزة. بالصورة- عامر زيان يرزق بمولوده الجديد.. تعرفوا على اسمه

وتركت نانسي شعرها المموج بطريقة عفوية وساحرة، ووضعت أحمر الشفاه باللون الزهري الهادئ.

وعلقت على الصور كاتبة :" رياض حبك لحني شكرا لأنك جعلت قلبي يغني! "

كما وأحيت ​​​​​الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلاً غنائياً في الرياض في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأشعلت نانسي أجواء الحفل بعدد من الأغاني التي قدمتها ورددها معها الحضور، ومنها "صح صح"، و"معجبة"، "تيجي ننبسط"، و"ياي".

كما غنت نانسي أغنيتها الجديدة "قلبي يا محتاس" على المسرح لأول مرة، وهي إحدى أغاني فيلم "مقسوم".

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