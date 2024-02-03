فن ومشاهير

إجمالي عدد زائري معرض القاهرة للكتاب في 10 أيام يتخطى عدد الزائرين العام الماضي

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ياسر رشاد - القاهرة -  

رسميًا، تجاوز إجمالي عدد زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال55، خلال 10 أيام من استقبال الجمهور، إجمالي عدد زائريه بكل أيام المعرض العام الماضي، حيث وصل عدد زائريه اليوم السبت 3 فبراير 2024، نحو 305,185 زائرًا، ليصل بذلك إجمالي عدد الزائرين ‏حتى الآن إلى  3,808,624 زائرًا.

وزيرة الثقافة: الإقبال الجماهيرى غير المسبوق يُمثل مشهدًا حضاريًا متميزًا يؤكد حالة الشغف الرائعة لدى المصريين

 

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وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن الإقبال الجماهيرى غير المسبوق اليوم، والذي شهدته ساحات المعرض، يُمثل مشهدًا حضاريًا متميزًا يؤكد حالة الشغف الرائعة لدى المصريين،  ورغبتهم الكبيرة في تلقي المعارف والفنون المتعددة، وهو ما يحقق الكثير من طموحات ومستهدفات وزارة الثقافة إزاء تنظيمها للمعرض، ليصبح المعرض نافذة المصريين المُضيئة لعالم الفكر والثقافة والإبداع، وطريقهم نحو الجمهورية الجديدة التي تضع الثقافة في مقدمة أولوياتها، مُشيرة إلى أن المعرض كان خير مُعبرٍ عن الهوية والثقافة المصرية".


ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر، للقائمين على تنظيم المعرض والإعداد لفعالياته المتعددة، وحثتهم على بذل المزيد، والاستمرار في تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور المصري، خلال أيامه القادمة المتبقية.

يذكر أن الدورة ال55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تستمر حتى 6 فبراير المُقبلّ بمركز مصر للمعارض الدولية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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