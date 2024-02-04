شكرا لقرائتكم خبر عن باليه كليوباترا يختتم عروضه بدار الأوبرا المصرية.. الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم فرقة باليه أوبرا القاهرة التابعة لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر عروضها لـ"باليه كليوباترا" يوم الإثنين المقبل الموافق 5 فبراير، وذلك بعد عرض أربع ليالي له علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

باليه كليوباترا تصميم خوزيه بيريز، مساعد التصميم رينيه دى كارديناس، إضاءة: ياسر شعلان، ديكور: محمد الغرباوى، ملابس: مانويلا سييرى، ويدور باليه كليوباترا حول القصة التاريخية لكليوباترا ملكة مصر وزواجها بمارك أنطونيو الذي اقتسم حكم الإمبراطورية الرومانية مع أوكتافيوس بعد قتل يوليوس قيصر، ثم اعلان أوكتافيوس الحرب ضد كليوبترا ومارك أنطونيو وهزيمتهما في معركة أكتيوم البحرية ونهايتهما المأسوية بعد انتصار خصمهما.

يذكر أن فرقة بالية اوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالى للباليه وقدمت أولى عروضها فى نفس العام ، انطلقت خارج مصر منذ عام 1972 حيث طافت العديد من دول العالم منها روسيا، بلغاريا، يوغوسلافيا، ألمانيا، فرنسا وتونس، أصبحت احد الفرق التابعة لدار الأوبرا عام 1991 ويضم ريبورتوارها مجموعة من اشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها روميو وجولييت، بحيرة البجع ، كسارة البندق، جيزيل، دون كيشوت، طقوس الربيع، هاملت ، لوركيانا ، كارمينا بورانا، بوليرو، سندريلا، رقصات نلتقى بها، وبالرغم من كل شيء.