بالصور- صحة 50 Cent تثير قلق محبيه عليه.. فما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صور للنجم العالمي ومغني الراب الشهير 50 Cent، وأثار شكله ضجة كبيرة بين الجمهور حيث ظهر بنحافة غير طبيعية، بعد أن كان مفتول الحضلات لفترة طويلة في مسيرته، وعبر معجبوه عن قلقهم تجاه الموضوع.



وكانت قامت مذيعة الراديو الأميركية بريانا مونيجين برفع دعوى قضائية ضد مغني الراب الشهير 50 Cent بتهمة رميه لميكروفون على رأسها وذلك أثناء حفله في صيف 2023 الماضي، ما سبب لها إصابات خطيرة وكبيرة .

إتهمت مقدمة البرنامج 50 Cent، وشركته G-Unit Touring، ومالك الساحة AEG بالإهمال وتطالب بمحاكمة أمام هيئة محلفين.

قام "فيفتي سينت" برمي الميكروفون في حفله في آب الماضي بعد أن غضب من استخدامه لميكروفون مخرب مرتين، وعندما استلم الثالث، قام برمي الثاني على أحد العاملين، وهو ما ظهر في فيديو منشور العام الماضي.