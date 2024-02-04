شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن سلامة: هناك "كيميا" بيني وبين ريهام حجاج ووشها دايمًا حلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون هذا العام للمرة الرابعة الكاتب والسيناريست أيمن سلامة مع النجمة ريهام حجاج في مسلسل "صدفة" الذى قام بتأليفه، حيث اجتمعا سويًا في مسلسل "جميلة" ومسلسل "يوتيرن" ومسلسل "لما كنا صغيرين" وقال السيناريست أيمن سلامة لـ"اليوم السابع": إنه سعيد لتكرار التناغم بيننا أنا والنجمة ريهام حجاج للمرة الرابعة وهذا لم يأت بالصدفة ولكن لأن بيننا تناغم وكمياء وراحة نفسية وأيضًا مربح معنويًا لأنها دائمًا وشها حلو عليه وأعمالنا تنال نجاحًا جماهيريًا بفضل الله".



ريهام حجاج وأيمن سلامة

وتستمر النجمة ريهام حجاج فى تواجدها بمنافسات دراما رمضان للعام الخامس على التوالى، حيث تقدم هذا العام مسلسل "صدفة"، الذى تواصل تصويره حاليًا للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، كما تستمر ريهام فى تقديم الدراما الاجتماعية وتجسد خلال الأحداث شخصية مدرسة تاريخ تمر بالعديد من المواقف التى تغير الأحداث رأسًا على عقب.

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، ميار الغيطى، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، إذ قدما سوياً مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض عام 2020.

وقدمت ريهام حجاج في رمضان الماضى مسلسل "جميلة" وشارك في بطولته عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامح الصريطى، صبحى خليل، أحمد الشامى، سامية عاطف، مروة الازلى، لطيفة فهمى، صبرى عبد المنعم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمى، نوليا مصطفى، رحاب حسين، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.