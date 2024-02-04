شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى مرور 99 عامًا على ميلاد الكاتب سعد الدين وهبة.. صاحب البصمات التى لا تنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد الـ4 من فبراير مع ذكرى ميلاد الكاتب الكبير سعد الدين وهبة، الذى رحل عن عالمنا يوم 11 نوفمبر عام 1997، مخلفًا وراءه إرثًا كبيرًا من الأعمال التي شهدت بصمته الكبيرة، ما بين سينما ودراما مسرح.

ولد سعد الدين وهبة في 4 فبراير عام 1925 أي قبل 99 عام، وذلك فى إحدى القرى التابعة لمركز طلخا، في محافظة الدقهلية وربما لا يعلم كثيرون أنه تخرج من كلية الشرطة عام 1949، وترك العمل بالبوليس وهو على رتبة رائد، ثم عمل بعد ذلك صحفيا في جريدة الجمهورية قبل التحاقه كموظف فى وزارة الثقافة.

إرث سعد الدين وهبة المسرحى

أبرز أعماله المسرحية "السبنسة، المحروسة 1961، كفر البطيخ 1962، البنية 1963، كوبرة الناموس 1964، سكة السلامة 1965، المسامير 1968، يا سلام سلم الحيطة بتتكلم 1971، والأستاذ 1969 لكنها لم تعرض إلا سنة 1981"، إلى جانب مسرحياته العديدة التى كان يعرضها التليفزيون.

كما اشتهر بكتابة سيناريوهات لأبرز الأعمال منها "زقاق المدق"و"أدهم الشرقاوى" و"الحرام" و"مراتى مدير عام" و"الزوجة الثانية" و"أرض النفاق" و"أريد حلا".