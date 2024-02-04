معلومات تشير الى دخول كايت ميدلتون في غيبوبة بعد عمليتها الجراحية.. والقصر الملكي يتدخل

ميرنا وليد - بيروت - زعمت خبيرة الشؤون الملكية كونتشا كاليجا خلال مقابلة لها على التلفزيون الإسباني أن الأميرة كايت ميدلتون تعرضت لخطأ طبي خلال خضوعها لعملية جراحية في البطن أدت الى دخولها في غيبوبة مما سبب إقامتها في المستشفى لمدة أسبوعين.

وضج الخبر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مما أثار قلق البريطانيين وكل محبي العائلة الملكية فسارعت مصادر من القصر لنفي الموضوع لصحيفة "التلغراف" البريطانية نافية أن تكون كونتشا حصلت على هذه المعلومات غير الصحيحة من أحد المساعدين الملكيين بشكل سريّ وأشارت إلى أن الأميرة ترغب في أن يبقى وضعها الصحي في سرية تامة متمنية أن يتفهم الجمهور قرارها هذا.