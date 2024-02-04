ميرنا وليد - بيروت - زعمت خبيرة الشؤون الملكية كونتشا كاليجا خلال مقابلة لها على التلفزيون الإسباني أن الأميرة كايت ميدلتون تعرضت لخطأ طبي خلال خضوعها لعملية جراحية في البطن أدت الى دخولها في غيبوبة مما سبب إقامتها في المستشفى لمدة أسبوعين.
وضج الخبر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مما أثار قلق البريطانيين وكل محبي العائلة الملكية فسارعت مصادر من القصر لنفي الموضوع لصحيفة "التلغراف" البريطانية نافية أن تكون كونتشا حصلت على هذه المعلومات غير الصحيحة من أحد المساعدين الملكيين بشكل سريّ وأشارت إلى أن الأميرة ترغب في أن يبقى وضعها الصحي في سرية تامة متمنية أن يتفهم الجمهور قرارها هذا.
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات تشير الى دخول كايت ميدلتون في غيبوبة بعد عمليتها الجراحية.. والقصر الملكي يتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.