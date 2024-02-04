ميرنا وليد - بيروت - خضعت الممثلة اللبنانية نادين الراسي لجلسة تصوير جديدة ترويجاً لعلامتها التجارية التي أطلقتها قبل فترة واختارت فستاناً جريئاً من مجموعتها لكي ترتديه وتستعرض فيه جمالها. وأثارت الجدل بالصور التي شاركتها مع متابعيها بدرجة الجرأة التي تمتعت بها اذ ان الفستان قصير للغاية اضافة الى انه يتميز بفتحة طويلة تمتد على طول الجزء الاعلى منه. وانقسم الجمهور بين من ركز على جمالها وبين من اعتبر ان اختيارها لهذا الفستان لم يكن موفقاً وبين من رأى انها حرة في اي اختيار واي اطلالة.



كانت هذه تفاصيل خبر نادين الراسي بأجرأ جلسة تصوير.. صور تثير الجدل الى حد بعيد بسبب فستانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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