بالفيديو- في سن الـ12 عاماً.. كانيي ويست على المسرح يلقي الشِعر

ميرنا وليد - بيروت - تداول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للنجم العالمي كانيي ويست، ظهر فيه عندما كان في سن الـ 12 عاماً، خلال صعوده على المنبر في مدرسته أثناء قراءته مقطعاً شعرياً في اليوم الخاص بذكرى مارتن لوثر كينغ الإبن، وذلك عام 1990.



و في وقت سابق، كشف كانيي ويست، عن مشاركة ابنته من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، في إنتاج ألبومه الجديد.

وشارك كانيي ويست متابعيه عبر حسابه الرسمي، تصوراً بصرياً لفيديو موسيقي يرافق تعاونه الفني مع الفنان "Ty Dolla $ign" "تي دولا ساين" والذي يحمل عنوان "فلتشرز".

وعلى ما يبدو، فإن نورث ابنة كانيي ويست، البالغة من العمر 10 سنوات، وراء الفكرة الرئيسية لهذا الفيديو الفني.