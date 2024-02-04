جمهور نانسي عجرم أصبح يحزن عندما يسمع هذه الأغنية في حفلاتها لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - عبّر محبو الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن حزنهم في كل مرة تبدأ بغناء أغنية "سلامات" في حفلاتها لأنها عتمدته كأغنية وداعية وتختم فيها كل الحفلات التي تحييها واذ عندما تبدأ الفرقة في عزف أنغام هذه الأغنية يحزنون لانهم يعرفون ان الحفلة انتهت وهذا دليل على نجاح نانسي الكبير وحب الجمهور لها ولا يريدون ان تنتهي الحفلة.



فكتبت احدى المتابعات : "قد ما بحب سلامات قد ما بكره اسمعها مرة تانية بنفس الحفلة لانو الست نانسي اعتمدتها كأغنية وداعية ..

سلامات للمرة التانية = انتهى الحفل"