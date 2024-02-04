ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان اللبناني آدم حفلة ناجحة جداً في مونتريال - كندا حضرتها الجالية اللبنانية والعربية بشكل كبير وقدم باقة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير. وخطفت طفلة صغيرة الأضواء بسبب تفاعلها الكبير مع آدم خلال غنائه أغنيته الشهيرة "حدا عارف" فوقفت الى جانبه على المسرح وراحت تغني وكأنها كبيرة وحركاتها اللطيفة جعلت آدم يحملها ويقبّلها.

وعبّر الحضور عن سعادته بهذه الحفلة التي أُطرب فيها بصوت لبناني أصيل وكبير وقوي وبشخصية آدم التي تميزت بالتواضع والتفاعل الكبير مع الحاضرين.

كانت هذه تفاصيل خبر تفاعل طفلة بشكل لا يصدّق مع آدم خلال غنائه "حدا عارف" بحفله في كندا .. وردة فعله لطيفة للغاية - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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