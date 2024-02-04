بالفيديو: شهد ليو تكشف عن أفضل سن لزواج المرأة

في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي شهد ليو عن آرائها حول سن الزواج ومهر الزوجة.

ففيما يتعلق بسن الزواج، ترى شهد أن أنسب عمر للزواج للمرأة هو بعد سن 31 سنة، حتى تكون قد نضجت كفاية.

وتُعزّز شهد وجهة نظرها بالقول: “الآن، بمجرد أن تبلغ المرأة 22 سنة، يتم تزويجها وهي صغيرة ولم تكبر بعد”.

وفيما يتعلق بمهر الزوجة، ترى شهد أن المبالغ العالية التي تُطلب كمهر غير معقولة.

وتقول شهد: “المرأة تعامل نفسها معاملة القروض، وتقول مهري 5 ملايين. من أنتِ حتى يعطيك 5 ملايين؟ تعاملي نفسك معاملة الأسهم”.