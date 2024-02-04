بالفيديو: أبرار الكويتية تكشف بطريقة طريفة عن مواصفات زوجها المستقبلي

في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّرت الممثلة الكويتية أبرار الكويتية عن أمنيتها في الزواج من رجل أجنبي.
وقالت أبرار: “لن أتزوج وأنجب أطفالًا إلا إذا تزوجت من أجنبي ذي عيون زرقاء وشعر أشقر”.
أثار هذا التصريح ضحك المتواجدين معها، ودعوها إلى التفكير بعقلانية.
لكن أبرار أصرت على موقفها، مؤكدة أنها لا تزال صغيرة ولديها الوقت لتحقيق أمنيتها.
واختتمت أبرار حديثها بمزاح وتعبير ضاحك، مما أضاف جوًا من المرح على البث المباشر.
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