أثناء حفلها الذي أقيم مساء أمس على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض، تفاعلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مع جمهورها بطريقة طريفة.

وقالت نانسي: “بدنا نروح السعودية والسعودية تدلعنا”، مما أثار حماس الجمهور وتفاعله.

وبعد هذه المزحة، انطلقت نانسي في تقديم باقة من أشهر أغانيها، مثل “صح صح، معجبة، تيجي ننبسط، ياي” وغيرها.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. نانسي عجرم من حفلها بموسم الرياض: بدنا نروح السعودية والسعودية تدلعنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.