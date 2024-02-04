شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يقترب من تعاون جديد مع كوينتين تارانتينو على فيلم The Movie Critic والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجم العالمي براد بيت، محادثات ومفاوضات الفترة الحالية لبطولة فيلم المخرج العالمي كوينتين تارانتيو الجديد الذى يأتي بعنوان The Movie Critic، وهو العمل العاشر والأخير للمخرج.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن فيلم تارانتينو الجديد التزم الصمت خلال الأشهر الماضية ولم يعلن عن تفاصيل الفيلم الجديد المرجح ان تدور احداثه في سبعينيات القرن الماضي في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يشاع أنه مستوحى من حياة الكاتبة الراحلة في مجلة نيويوركر "بولين كايل"، والتي كانت واحدة من أكثر نقاد السينما تأثيرًا في عصرها.

ومن المقرر أن يقضي "بيت" فترة من العام الحالي في تصوير فيلم formula One لمخرج العمل الشهير Top Gun: Maverick جوزيف كوسينسكي، والذى يلعب فيه دور سائق مخضرم يخرج من التقاعد للتنافس جنبًا إلى جنب مع متسابق مبتدئ وعمالقة في تلك الرياضة.

سبق أن عمل بيت وتارانتينو معًا في فيلم Inglourious Basterds عام 2009 وفيلمOnce Upon a Time… in Hollywood لعام 2019، والذي حصل بيت على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد، كما حقق الفيلم الذي شارك في بطولته ليوناردو دي كابريو ومارجوت روبي، إيرادات في شباك التذاكر بـ 377 مليون دولار عالميًا.

وكان قد أعرب تارانتينو عن نيته التقاعد من صناعة الأفلام بعد فيلمه العاشر، ظهر لأول مرة في دراما الجريمة المستقلة "Reservoir Dogs" عام 1992، وبعده فيلم "Pulp Fiction" الحائز على السعفة الذهبية عام 1994، كما أخرج تارانتينو أفلام " Jackie Brown" و" Kill Bill: Volume 1" و" Kill Bill: Volume 2" و" Death Proof" و" Django Unchained" وفيلم The Hateful Eight.